Diablo 3: Reaper of Souls - Nekromant in Bälde verfügbar und Intro veröffentlicht

Auf der letzten BlizzCon wurde ordentlich Wirbel veranstaltet, denn im Hause Blizzard gab es etwas zu feiern. Diablo hatte Geburstag und feierte seinen 20. Passend dazu haben sich die Entwickler ein kleines Schmankerl für Diablo 3 überlegt. Der Totenbeschwörer sollte sein Comeback feiern und im Laufe des Jahres ins Spiel implementiert werden.

Bereits im Vorfeld gab es viele Spekulationen darüber, was man auf der gerade stattfindenden Blizzcon anlässlich des ...

Nun gibt es neue Infos bezüglich des Releases und sogar neue Teaser zu sehen. Es wurde nun auf der offiziellen Webseite verkündet, dass der Nekromant in Bälde veröffentlicht wird. Dies geschehe mit der kommenden Diablo-Version 2.6.0. Genaue Infos zum Release-Termin gibt es zwar noch nicht, aber allzu lange dürfte das Update nicht mehr auf sich warten lassen.

Der kommende Release wird sogar noch durch einen kleinen Teaser untermauert. Im Detail sind es sogar zwei Teaser, die Eröffnungssequenz des Totenbeschwörers in weiblicher und männlicher Ausführung. Wir haben die Videos unterhalb der News für euch eingebunden.

Am 5. August startet in Diablo 3: Reaper of Souls die nun bereits siebte Season und lockt alle Teilnehmer wie gewohnt mit kosmetischen Items, Begleitern und neuen zu erreichenden Erfolgen. ...