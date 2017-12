Diablo 3: Reaper of Souls - Großes Jubiläumsevent startet nächste Woche

Ab der nächsten Woche wird sich die Finsternis in Tristram erneut auftun und lädt alle Interessierten ein, den Jubiläumsdungeon zu erkunden.

Alle Jahre wieder, kommt .... der Jubiläumsdungeon! Blizzard hat bekannt gegeben, dass auch in diesem Jahr die Finsternis über Tristram hinwegziehen wird und sich der beliebte Dungeon voller Gefahren öffnet. Ab nächster Woche erhalten alle Spieler von Diablo 3 die Möglichkeit, einzigartige Belohnungen zu erhalten.

Das Looten und Kämpfen in dem neuen Dungeon ist neben den großartigen Belohnungen nicht umsonst. Erfahrt spannende Details über die Vergangenheit von Tristram und begebt euch auf eine geheimnisvolle Reise. Von Blizzard heißt es dazu:

"Eure Reise beginnt auf der Spur einer Gruppe geheimnisvoller Kultisten, die in Sanktuario Unruhe stiften. Während ihr sie im Abenteuermodus aufspürt, findet ihr Hinweise, die zu einem Portal in Tristrams Vergangenheit und die entsetzliche Finsternis führen, die vor so vielen Jahren ihre Klauen nach dem Dorf ausstreckte …"

Das Event ist eine Hommage an den ersten Diablo-Teil, in dem ihr euch nach kurzer Zeit in der altbekannten Kathedrale im Reich der RetroVision™ wiederfindet. Schnappt euch eure besten Waffen und nehmt an diesem alljährlichen Spektakel teil.

Das Jubiläumsevent "Die Finsternis in Tristram" beginnt am 01. Januar 2018 pünktlich um Mitternacht und endet am 30. Januar ebenfalls zur Geisterstunde.