Diablo 2 - Wird als Fan-Remake für StarCraft 2 nachgebaut - Testphase noch diese Woche

Diablo 2 kehrt zurück! Ein findiger Modder hat das Spiel auf der Grundlage der StarCraft 2-Engine neu aufgelegt. Es ist zwar noch nicht vollständig, aber eine erste Testversion wird bald veröffentlicht!

Diablo 2, das klassische Top-Down-RPG der vielseits beliebten Spieleschmiede Blizzards, wird in Kürze in neuartiger Form zurückkehren. Diablo 2 wird derzeit von einem findigen Modder umkonzipiert und das Ganze mit der Hilfe der Engine aus StarCraft II. Das Projekt trägt den Namen The Curse of Tristram und wird vom Modder egodbout2 entwickelt. Die Mod wird kostenlos zur Verfügung gestellt, jeder kann sie also ausprobieren.

Mittlerweile ist das Fan-Remake so weit fortgeschritten, dass ein öffentlicher Testlauf geplant ist. Der Test beginnt am 11. Mai 2018, 20 Uhr deutscher Zeit. Falls ihr teilnehmen möchtet, dann solltet ihr dem Arcade-Modus (bekannter Modus für Mods) in StarCraft 2 einen Besuch abstatten. Starcraft 2 Arcade ist nämlich für jeden zugänglich, ohne weitere Kosten! Inhaltlich gibt es viele Gebiete wie Cold Plains, Stony Field oder Blood Moor zu sehen. In der Zukunft sollen noch weitere Gebiete hinzugefügt werden. Wie viel Inhalt am Ende zur Verfügung stehen wird, ist jedoch unklar. Dasselbe gilt für das vollständige Spiel respektive eine Vollversion der Mod. Aber bisher gibt es sogar unterschiedliche Stufen in der Schwierigkeit, die zur Auswahl stehen und die ihr freispielen müsst - Normal, Heroic und Mythic! Für anfänglichen Content ist also gesorgt.

Diablo 2 Erster Patch seit 4 Jahren für Windows 10/ Mac OSX