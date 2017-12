Devil May Cry HD Collection - Umsetzungen für PS4, Xbox One und PC angekündigt

Abgesehen von seinem Auftritt in Marvel vs. Capcom: Infinite, hat es keine Neuigkeiten zu Dämonenjäger Dante gegeben. Bis jetzt, denn Capcom hat angekündigt, dass die Devil May Cry HD Collection nächstes Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird.

Was als Prototyp für Resident Evil 4 begann, nahm schließlich unter der Leitung von Hideo Kojima als Devil May Cry Form an und erschien schließlich 2001 für die PlayStation 2. Seitdem sind mehrere Sequels zu dem Hack'n'Slash erschienen und Protagonist Dante wurde zu einer Videospiel-Ikone. 2012 veröffentlichte Capcom die ersten drei Spiele, aufpoliert und mit Bonus-Material versehen, als Devil May Cry HD Collection für PlayStation 3 und Xbox 360. Heute kündigte Capcom in einem Blogpost an, dass die Collection im Frühjahr 2018 auch für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird.

Dante mal Drei

Darin enthalten sind Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3: Special Edition, die jeweils mit 60 Frames pro Sekunde laufen und deren Grafik an Widescreen-Displays angepasst wurde. Während die Reaktionen auf Devil May Cry 2 eher verhalten ausfielen, gelten die anderen beiden Titel -zurecht- als Referenzen für das Hack'n'Slash-Genre. Gerüchten zufolge soll noch in diesem Jahr Devil May Cry 5 angekündigt werden. Mit der HD Collection haben Neulinge die Möglichkeit, die Story von Anfang an erleben zu können. Die Umsetzungen erscheinen digital und als Retail-Versionen am 13. März 2018.

