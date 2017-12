Devil May Cry HD Collection - Sammlung verzichtet auf 4K-Unterstützung

Wie Capcom jetzt mitteilte, wird die Devil May Cry HD Collection auf eine 4K-Unterstützung auf den verbesserten Konsolen verzichten. Zumindest gebe es derzeit keine Pläne für solch ein Feature.

Anfangs noch als Prototyp zu Resident Evil 4 angesehen, entwickelte sich Devil May Cry bei der Veröffentlichung im Jahr 2001 schnell zu einem wahren Kassenschlager und der Protagonist Dante bekam seinen verdienten Platz auf dem Olymp der Videospielikonen. Um die Serie gebührend zu feiern, kündigte Capcom vor wenigen Tagen die Devil May Cry HD Collection an, die die ersten drei Teile mit verbesserter Optik enthalten wird.

Devil May Cry HD Collection Umsetzungen für PS4, Xbox One und PC angekündigt

Kein 4K für alle Spieler

Auch wenn die Titel an Widescreen-Displays angepasst wurden und logischerweise auch auf den neuen Konsolen PS4 Pro und Xbox One X lauffähig sein werden, werden die Versionen keine Auflösung von 4K unterstützen. Dies teilte Capcom dem Magazin USGamer mit. Damit geht Capcom einen eher ungewöhnlichen Schritt, denn viele der zuletzt erschienenen Spiele unterstützten eben jene Auflösung.

Stattdessen verspricht Capcom, dass die Titel mit einer Auflösung von 1080p und butterweichen 60 Bildern pro Sekunde über die Bildschirme laufen sollen. Dies erscheint durchaus wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass bereits für die PlayStation 3 und Xbox 360 eine Collection erschien, die bei einer Auflösung von 720p ebenfalls schon 60 FPS ermöglichte. Diese sind bei einem Spiel wie Devil May Cry auch durchaus wünschenswert und sorgen für ein noch atemberaubenderes Erlebnis voller Action.