Devil May Cry 5 - Soundtrack passt sich Style-Rang an

Das ist neu in Devil May Cry 5: Umso höher euer Style-Rang, desto spannender wird der Soundtrack im Hintergrund erklingen. Zudem wird auf der gamescom 2018 wohl eine Demo des Spiels gezeigt.

Das Devil May Cry-Franchise hat von Anfang an auf schnelles Action-Gameplay gesetzt. Die Entwickler im Hause Capcom haben mit dem coolen Dante ins Schwarze vieler Zockerherzen getroffen. Die Reihe etablierte sich und diente sogar als Inspiration für andere Franchises.

Nun folgt das offizielle Sequel zu Devil May Cry 4. Mit der Fortsetzung, Devil May Cry 5, wird es hier und da ein paar Neuerungen geben, die womöglich erneut auf Anklang stoßen könnten.

So ist nun via Gamespark.jp kommuniziert worden, dass Devil May Cry 5 auf einen orchestralen Soundtrack setzt. Doch es sei keine einfache Hintergrundmusik, sie passe sich dem Geschehen an. Die Musik soll immer spannender werden, wenn eine stilvolle Handlung vollzogen wird. So soll ab einem bestimmten Style-Rang sogar ein Chor zu hören sein. Hierbei handle es sich um einen synergistischen Effekt. Also ein Effekt, der das Zusammenwirken und gegenseitige Fördern impliziert. Das Feature steigere somit die gesamte Spielerfahrung.

Demo auf der gamescom 2018

Zudem wurde kürzlich kommuniziert, dass die Entwickler an einer spielbaren Demo arbeiten. Die Demo zu DmC 5 soll laut Aussagen von GameRant auf der gamescom 2018 präsentiert werden, wo die Besucher selber Hand anlegen dürfen. Das dürfte auch dahingehend Sinn ergeben, dass der Entwickler Michiteru Okabe bestätigt hat, der Titel befinde sich bereits in der Endphase. Die gamescom wird zwischen dem 21. und 25. August 2018 in Köln stattfinden.

Devil May Cry 5 wird übrigens in der RE Engine entwickelt, die auch bei Resident Evil 7 zum Einsatz kam und die in Resident Evil 2 (Remake) Verwendung finden wird. DmC 5 erscheint wahrscheinlich Ende März 2019 für die Xbox One, PS4 und den PC.

