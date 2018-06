Devil May Cry 5 - Release-Zeitraum sehr stark eingegrenzt

Die Mannen von Capcom haben nunmehr bestätigt, dass Devil May Cry 5 bis Anfang April 2019 veröffentlicht sein wird. Damit haben sie den Release-Zeitraum sehr stark eingegrenzt. Der Titel erscheint aber erst gegen Ende des aktuellen Geschäftsjahres.

"Devil May Cry 5 for the Xbox One family of devices including the Xbox One X, PlayStation®4 system and PC is scheduled for a Spring 2019 release."