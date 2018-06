Devil May Cry 5 - Offizielle Ankündigung, der alte Dante kehrt zurück!

Das Franchise rund um Devil May Cry geht in eine neue Runde. Mit Devil May Cry 5 erwartet uns ein offizielles Sequel zum DmC-Franchise. Der junge Dante kehrt glücklicherweise nicht zurück, dafür wird Protagonist Nero in den Vordergrund treten!

Während der Microsoft-PK auf der E3 2018 betrat Hideaki Itsuno die Bühne. Er ist maßgeblich für die Devil May Cry-Reihe verantwortlich. Bereits im Vorfeld wurde gemutmaßt, ob ein Sequel zum Franchise in Planung sei und einmal mehr sollte die Community recht behalten. Devil May Cry 5 wurde offiziell angekündigt und präsentiert!

Mit Devil May Cry 5 kehrt der "alte" Dante zurück. Laut Aussagen von Itsuno haben die Entwickler bei der Produktion viel wert auf die visuelle Effekte und Charaktermodelle gelegt. Da der junge, arrogante zu den nervigsten Charakteren in der Videospielgeschichte zählt, dürfen die Fans alte Lasten von sich legen. Dafür tritt die bekannte DmC-Figur Nero als Protagonist auf, während ihm eine taffe Lady zur Seite steht.

Und eine wichtige Notiz am Rande, der "alte" Dante kehrt zurück! In gewohnter Manier tritt er mit langen Haaren und seinem Motorrad auf. Der Titel soll im Frühjahr 2019 erscheinen und basiert übrigens auf der RE Engine. Es soll in 60 FPS auf Konsolen laufen, während 3 spielbare Charaktere geboten werden. Und Itsuno ist überzeugt, dass es der beste Teil der Reihe wird:

"Es ist das beste Spiel, das wir je kreiert haben, da wir es direkt für die Fans gemacht haben."

