Der Breach-Modus aus Deus Ex: Mankind Divided wurde von Square Enix zu einem eigenen Spiel gemacht, das nun free-to-play auf Steam erschienen ist. Darin müssen wir Rätsel lösen und den Weg mit virtuellen Angriffen freikämpfen. Zudem wurde eine VR-Demo veröffentlicht.

Square Enix und Eidos Montreal haben aus Deus Ex: Mankind Divided den Spiel-Modus Breach ausgekoppelt und als eigenes Spiel auf Steam veröffentlicht. Interessant ist dabei, dass Deus Ex Breach komplett kostenlos für den PC erschienen ist. In dem Free-to-play-Game können wir uns In-Game-Items mit Geld kaufen.

Deus Ex Breach auf Steam kostenlos herunterladen

Breach ist eine Art Arcade-Modus, in dem wir uns in einer virtuellen Umgebung befinden und immer anspruchsvollere Rätsel lösen müssen. Als Belohnung bekommen wir nach jedem Level neue Waffen oder Fähigkeiten, die wir uns in der neuen Gratis-Steam-Version zudem mit echtem Geld dazukaufen können.

Interessant ist auch die neue Unterstützung der Virtual Reality. Wer eine HTC Vive oder Oculus Rift besitzt, kann Deus Ex: Mankind Divided nun dank einer VR-Demo in der virtuellen Realität spielen. Diese enthält die vier Spielwelten aus der Vollversion: Dubai, Golem City, Jensens Appartement und Talos Ruckers Büro.

Hier geht es zum kostenlosen Download von Deus Ex Breach auf Steam. Außerdem gibt es hier die Deus Ex: Mankind Divided VR Experience auf Steam.

