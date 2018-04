Detroit: Become Human - Titel erreicht den Gold-Status und Demo im deutschen PS Store

Das französische Entwicklerstudio Quantic Dream hat nun mittgeteilt, dass Detroit: Become Human offiziell Gold-Status erreicht hat. Außerdem steht die Hostage-Demo ab heute auch im deutschen PlayStation-Store kostenlos zur Verfügung.

Im kommenden Monat Mai erscheint der Sci-Fi-Thriller Detroit: Become Human exklusiv für die PS4. Nun hat das zuständige französische Entwicklerstudios Quantic Dream verkündet, dass der Titel offiziell den Goldstatus erreicht hat. Damit dürfte der geplanten Veröffentlichung am 25. Mai 2018 nichts mehr im Wege stehen.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human entführt den Spieler in eine Dystopie im Jahr 2038, in der Künstliche Intelligenzen fester Bestandteil des Alltags geworden sind und ein eigenes Bewusstsein erlangen konnten. Ein gefährlicher Kampf gegen die Unterdrückung durch den Menschen ist entfacht und spaltet die Gesellschaft in verfeindete Lager. In der Rolle der drei Protagonisten Markus, Kara und Connor muss der Spieler schwerwiegende Entscheidungen treffen und beeinflusst auf diese Art ganz maßgeblich den Verlauf der Geschichte.

