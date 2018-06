Detroit: Become Human - Nachfolger und DLCs sind denkbar

Detroit: Become Human ist erst vor wenigen Wochen exklusiv für die PS4 erschienen, da hageln auf Studiochef David Cage auch schon die ersten Fragen nach einer Fortsetzung nieder. Zwar gibt es derzeit noch keine konkreten Pläne, ein Sequel oder mehrere DLCs wären aber durchaus denkbar.

Mit dem interaktiven Drama Detroit: Become Human haben Studiogründer David Cage und Quantic Dream vor wenigen Wochen das aktuelle Projekt des französischen Entwicklerstudios veröffentlicht. In dem PlayStation 4-exklusiven Titel schlüpft der Spieler in die Rolle von drei verschiedenen Androiden in der Metropole Detroit der nahen Zukunft.

Detroit: Become Human Androiden an die Macht!

Kommt ein Detroit: Become Human 2?

Im Rahmen einer Fragerunde auf Reddit wurde David Cage unter anderem nach einer möglichen Fortsetzung gefragt. Der CEO antwortete darauf:

"Wir werden an einer Fortsetzung arbeiten, wenn wir das Gefühl haben, dass wir Ideen, Leidenschaft und Aufregung haben, und wenn wir das Gefühl haben, das wir etwas mehr über diese Welt zu sagen haben."

Weiterhin heißt es:

"Wir sind mehr als alles andere von Leidenschaft getrieben worden, obwohl nicht immer alles etwas Vernünftiges ist... aber wir hatten viel Spaß an Detroit zu arbeiten, und es gibt viele spannende Geschichten, die man in dieser Welt mit Sicherheit erzählen könnte. Cage betonte allerdings auch, dass Quantic Dream nicht bloß an einer Fortsetzung arbeiten möchte, nur um "schnelles Geld" zu verdienen."

Die vorherigen Werke des Studios wie Heavy Rain oder Beyond: Two Souls haben keine direkten Nachfolger erhalten. Zu Heavy Rain gibt es lediglich einen kurzen DLC, der unabhängig von dem Hauptspiel angesiedelt ist. In "The Taxidermist" schlüpft der Spieler in die Rolle von Madison Page und stellt weitere Nachforschungen bei einem Tierpräparator an.

Möglicherweise wird sich dies bei Detroit: Become Human ändern und wir werden innerhalb eines Nachfolgers oder womöglich einer Erweiterung einen weiteren Blick in das neu entwickelte Universum werfen dürfen, in dem Androiden ihren eigenen Willen besitzen und dazu in der Lage sind Gefühle zu empfinden.