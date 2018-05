Detroit: Become Human - Größe des PS4-Titels bekannt und neues Video veröffentlicht

Durch das Preload-Feature ist nun die Download-Größe von Detroit: Become Human bekannt geworden. Außerdem hat Sony ein neues Video zu dem Titel veröffentlicht, bei dem die Produktion der Androiden im Vordergrund steht.

Ab kommenden Freitag, den 25. Mai dürfen Spieler endlich Sonys und Quantic Dreams interaktiven Thriller Detroit: Become Human in Empfang nehmen. Durch das Preload-Feature ist nun bereits bekannt geworden, wie groß der Titel auf der PS4 ausfallen wird.

Demnach solltet ihr mindesten 43 Gigabyte auf eurer PlayStation 4 zur Verfügung haben. Ansonsten müsst ihr euch wohl oder übel für den nötigen Speicherplatz sorgen.

Bestellt euch Detroit: Become Human bei Amazon vor!

In einem weiteren Video, das die Verantwortlichen nun veröffentlicht haben, wird außerdem die Produktionsanlagen der Androiden beleuchtet. Das entsprechende Video haben wir für euch unterhalb dieser News eingebunden.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human entführt den Spieler in eine Dystopie im Jahr 2038, in der Künstliche Intelligenzen fester Bestandteil des Alltags geworden sind und ein eigenes Bewusstsein erlangen konnten. Ein gefährlicher Kampf gegen die Unterdrückung durch den Menschen ist entfacht und spaltet die Gesellschaft in verfeindete Lager. In der Rolle der drei Protagonisten Markus, Kara und Connor muss der Spieler schwerwiegende Entscheidungen treffen und beeinflusst auf diese Art ganz maßgeblich den Verlauf der Geschichte.

Alle News, Videos, Artikel und Bilder zu Detroit: Become Human findet ihr auf unserer Themenseite.