Detroit: Become Human - Auf der gamescom bei Sony spielbar

Das narrative Spielerlebnis mit dem Fokus auf moralische Entscheidungen namens Detroit: Become Human wird auf der diesjährigen gamescom vertreten sein. Nich nur die Presse bekommt den Titel zu Gesicht, auch die Privatbesucher dürfen ihn ausprobieren.

Die Mannen von Quantic Dream lassen sich dieses Jahr auch auf der gamescom blicken. In petto haben sie sogar ihren neuen Titel Detroit: Become Human. Doch nicht nur die Fachpresse darf einen Blick auf das vielversprechende Erlebnis werfen, auch Privatbesucher werden in den Genuss des Titels kommen.

Via Twitter wurde nun bestätigt, dass die Entwickler auf dem PlayStation-Stand anwesend sein werden. Hier findet ihr diverse Anspielstationen vor.

Im Detail dürft ihr einen Blick auf die sogenannte Hostage-Demo werfen, die es bereits auf der E3 zu sehen gab. Dabei stehen diverse Todesfälle im Vordergrund, die durch euer Verhalten ausgelöst werden können. Es gilt ein kleines Mädchen vor einem Androiden zu beschützen, der mit dem Mädchen von einem Dach springen möchte.

Zu dieser Demo gab es bereits eine umfangreiche Analyse der Entwickler. Hier wurde das Verhalten der Spieler festgehalten und analysiert, welche Entscheidungen sie im Detail getroffen haben.

Detroit: Become Human kann vom 22. bis zum 25. August 2017 auf der gamescom angespielt werden. Die Entwickler würden sich über euren Besuch freuen. Das Spiel wird im Laufe des Jahres 2018 für die PlayStation 4 erscheinen.

Infos zu Detroit: Become Human

