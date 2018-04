Detroit: Become Human - Demo im neuseeländischen PlayStation Store aufgetaucht

Im neuseeländischen PlayStation Store ist eine kostenlose Demo zu Detroit: Become Human gesichtet worden. Allem Anschein nach wird die Probeversion in Kürze auch im deutschen PlayStation Store zur Verfügung stehen.

Update: Mittlerweile ist die Demo zu Detroit: Become Human auch für Deutschland bestätigt worden. Diese kann ab dem 24. April im deutschen PSN heruntergeladen werden.

Originalmeldung: Sonys interaktives Drama Detroit: Become Human erscheint am 25. Mai 2018 exklusiv für die PS4. Entsprechend müssen sich Fans von Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Co. noch einige Tage gedulden, ehe sie selbst Hand anlegen können. Doch offensichtlich wird es im Vorfeld eine Demo geben, die euch bereits einen ersten Einblick in den Titel liefern wird und die Wartezeit angenehmer gestaltet.

Im neuseeländischen PlayStation Store ist bereits eine kostenlose Demo zu Detroit: Become Human gesichtet worden. In Kürze soll es auch hierzulande eine Probeversion geben. In der Hostage-Demo, die 2,92 Gigabyte groß ist, schlüpft der Spieler in die Rolle von Connor. Dabei handelt es sich um einen speziellen Prototyp-Androiden, der dem Detroit Police Department dient und zu Beginn eine dramatische Auseinandersetzung mit einem Flüchtling hat.

Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten und berichten, sollte die Demo auch im deutschen PlayStation Store verfügbar sein.