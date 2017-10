Detective Pikachu - Zwei Hauptcharaktere und deren Hintergrundgeschichte geleakt?

Erste Hörproben enthüllen möglicherweise nicht nur zwei Hauptcharaktere des kommenden Live-Action-Pokémon-Films, sondern könnten dazu noch pikante Informationen zu deren Hintergrundmotiven liefern.

Seit der Ankündigung der Live-Action-Verfilmung hat sich bei Detective Pikachu nicht wirklich viel getan. Bis heute wissen wir eigentlich nur, dass sich der Streifen um ein intelligentes Pikachu drehen wird, welches auf dem gleichnamigen Spieltitel basiert und mysteriöse Fälle löst - insgesamt also ziemlich weit von der Grundvorstellung entfernt, die man bei einer Pokémon-Verfilmung im Kopf hätte.

Das Online-Magazin Omegaunderground will nun exklusiv an offizielle Hörproben gekommen sein, die enthüllen, dass das Pikachu von zwei menschlichen Hauptcharakteren begleitet wird, namentlich Tim und Lucy. Zwar kommt es nicht selten vor, dass bei solchen Videos auf Codenamen zurückgegriffen wird, doch die Tatsache, dass sich auch in der Spielvorlage ein Tim befindet, lässt zu diesem Zeitpunkt den Schluss nahe, dass es sich dabei um die finalen Namen der Charaktere handelt.

Vorgesprochen haben in diesem Fall die Schauspieler Rarmian Newton (The Family) sowie Quinn Shepard (Hostages), die zeitgleich einiges über den Inhalt des Films verraten. So sei der junge Tim auf der Suche nach seinem verlorenen Vater Harry und sehe sich gezwungen das griesgrämige Pikachu, welches nur er verstehen kann, in diesen mysteriösen Fall miteinzubeziehen. Lucy hingegen präsentiert sich als junge Journalistin, die von einem Enton begleitet wird und die Beziehung zwischen Trainer und Pokémon untersucht.

Wer einen direkten Eindruck von den Hörproben erhalten will, findet die Verlinkung zu Omegaundergrounds Beitrag unter diesem Posting - dort wurden die Videobeiträge direkt unter dem Text verlinkt.

