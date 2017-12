Detective Pikachu - Ryan Reynolds, vom Marvel-Held zum Pokémon

Vom Marvel-Antihelden zum Pokémon, das sind die Hollywoodschauspieler, wandelbar wie eh und je. So dürfen wir demnächst Ryan Reynolds als Pikachu-Detektiv über die Leinwand hüpfen sehen, der zuvor noch den Deadpool im gleichnamigen Marvel-Film gespielt hat.

Vor einiger Zeit wurde offiziell eine Verfilmung zum Nintendo 3DS-Spiel Detective Pikachu angekündigt. Dieser wird in Zusammenarbeit mit Nintendo und Legendary Entertainment produziert. Auch wenn das Spiel nur im japanischen eShop erschienen ist, wird der kleine gelbe Pokémon-Detektiv doch seinen Weg auf die große Leinwand finden.

Jüngst wurde bekanntgegeben, dass niemand Geringerer als der Deadpool-Schauspieler Ryan Reynolds für die Rolle engagiert wurde. Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll sich das allseits bekannte Pokémon innerhalb der Geschichte mit einem jungen Mädchen namens Lucy zusammentun, die auf der Suche nach ihrem vermissten Vater ist. Lucy wird dabei von Justice Smith verkörpert, die unter anderem im kommenden Dinoabenteuer Jurassic World: Fallen Kingdom zu sehen sein wird.

Der Film wird von Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) und Alex Hirsch (Gravity Falls) geschrieben, während Rob Letterman (Goosebumps) als Director fungiert. Was für ein Zufall, dass hier Writer im Gespräch sind, die bereits für Marvel und Disney XD geschrieben haben. So schließen sich womöglich die Lücken. Alle Infos dazu findet ihr in der folgenden News:

Was wir am Ende von Detective Pikachu erwarten dürfen und wie sich Reynolds als Pokémon macht, werden wir wohl erst in einiger Zeit erfahren. Über Universal wird das Ganze dann in der westlichen Welt vertrieben, während sich Toho um die Veröffentlichung in Japan kümmert. Noch gibt es kein Datum für einen Kinostart.

