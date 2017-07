Destiny 2 - Weiße PS4 Pro im exklusiven Bundle

Zusammen mit Destiny 2 von Bungie wird Sony ein Bundle veröffentlichen, das eine exklusive weiße PlayStation 4 Pro enthalten wird. Neben dem Spiel liegen noch ein passender weißer Controller und der Expansion Pass bei.

Sony ist bekannt dafür die PlayStation meist erst in einer Farbe zu veröffentlichen, um dann nach und nach weitere Ausführungen zu veröffentlichen. Dies ist jetzt auch bei der PS4 Pro der Fall, die bisher nur in schwarzer Farbe erhältlich war und mit einer weißen Variation beglückt wird. Die Geschichte hat jedoch einen Haken.

So wird die PlayStation 4 Pro in der Ausführung Glacier White exklusiv über ein Bundle mit Destiny 2 zu erstehen sein. Auch ein Controller in passender Farbe wird beigelegt und durch das Spiel auf Blu-Ray samt Season Pass komplettiert. Wie bei der PS4 Pro üblich, setzt Sony auf eine 1 Terabyte große HDD, die zumindest für den Anfang ausreichen sollte.

Die Kooperation dürfte durch den Exklusivdeal entstanden sein, der unter anderem auch dafür sorgt, dass Inhalte zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht werden. Darunter befindet sich unter anderem ein Koop-Dungeon für drei Personen.

Ob die Konsole zu einem späteren Zeitpunkt separat erhätlich sein wird, ist bisher noch nicht klar. Der Release für das Bundle ist zum Start von Destiny 2 am 6. September angedacht.

