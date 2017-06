Destiny 2 - Vorschau-Talk - Wir haben es als Erste gespielt

Wir durften Destiny 2 als einer der ersten weltweit anspielen und sprechen nun über unsere Eindrücke. Wird der Nachfolger besser als Destiny, was ist mit der Singleplayer-Kampagne und was gibt es Neues im PvP-Modus? Ulrich Wimmeroth und Dustin Martin bei der großen Talking Games Preview.

Wie gut Destiny 2 wirklich ist, lässt sich wohl frühestens in der Beta-Testphase im Sommer 2017 sagen. Auf der Weltpremiere in Los Angeles durften wir jedoch schon einmal die ersten Inhalte im Multiplayer-Modus und in der Singleplayer-Story anspielen und zeigen euch auf PlayNation TV, wie gut wir es fanden.

Hier könnt ihr euch die Destiny 2 Preview auf PlayNation TV ansehen!

Destiny 2 in der Video-Vorschau

Wo liegen noch die Stärken und Schwächen des MMO-Shooters und welche Unterschiede gibt es in Destiny 2 im Gegensatz zum Vorgänger? Videospiel-Journalist Ulrich Wimmeroth und PlayNation.de-Redakteur Dustin Martin sprechen bei Talking Games über ihre ersten Eindrücke und Gespräche mit den Bungie-Entwicklern.

Destiny 2 wird seinen Release-Termin am 8. September 2017 für die PlayStation 4 und Xbox One haben. Wann die PC-Version des Shooters via Blizzard App erscheint, ist noch unklar.

Seitenauswahl

Infos zu Destiny 2

Destiny 2 - Spiel wird bereits zuhause getestet Bungie erklärte, dass Destiny 2 schon so weit entwickelt sei, dass einige Mitarbeiter das Spiel bereits zuhause durchspielen könnten. Es fehle jedoch noch an Feinschliff, Fehlerbehebungen ...