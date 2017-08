Destiny 2 - Via neuem Glacier White PS4 Pro Destiny 2-Bundle erhältlich

Destiny 2 wird in einem Bundle mit der neuen Glacier White PS4 Pro angeboten. Dem Bundle liegen zusätzlich digitale Premiuminhalte und das Expansion Pack bei.

Activision Blizzard hat ein neues Sci-Fi-MMO in der Pipeline. Die PS4-Spieler unter euch müssen sich noch ein wenig bis zur kommenden Beta von Destiny 2 gedulden, doch der Release des Spiels rückt in greifbarer Nähe. Währenddessen kündigte Sony via PlayStation Blog ein spezielles Bundle an.

Das neueste Modell der PlayStation-Reihe ist die Glacier White PS4 Pro, die in einem eleganten Weiß daherkommt. Dem Glacier White PS4 Pro Destiny 2-Bundle wird eine Blu-ray Disc von Destiny 2 und die PS4 Pro Glacier White mit passendem Controller beiliegen. Zusätzlich ist ein Gutschein enthalten, der ein digitales Inhaltspaket freischaltet. Das Paket umfasst den Destiny 2 Expension Pass und digitale Premiuminhalte.

Ihr könnt die Bonusinhalte auf der PS4 bereits vor allen anderen Spielern erhalten. Das bezieht sich auf spzielle Ausrüstungssets, einer exklusiven Waffe, einem Schiff und Koop-Strike sowie einer Multiplayer-Karte.

Das Destiny 2 PS4 Pro-Bundle wird am 6. September, zeitgleich mit dem Release des Spiels, zum Kauf bereitstehen. Die Beta auf der PS4 beginnt am 18. Juli. Vorbesteller bekommen hier ebenfalls verfrühten Zugang.

Infos zu Destiny 2

