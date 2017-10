Destiny 2 - Update 1.0.3 bringt Fraktionen und weitere Änderungen mit sich

Nach den Wartungsarbeiten an den Servern von Destiny 2, steht nun Patch 1.0.3 bereit. Unter anderem bringt dieser die Fraktionen mit sich, denen sich Spieler anschließen können. Weitere Änderungen, die vorgenommen worden sind, lest wir in den offiziellen Patch Notes.

Am vergangenen Montag fanden umfangreiche Wartungsarbeiten an den Servern des Online-Shooters Destiny 2 statt. Im Rahmen dieser Arbeiten hat der zuständige Entwickler Bungie zudem Patch 1.0.3 zum Download bereitgestellt, der einige Fehler behebt und verschiedene Änderungen am Spiel vornimmt. Nun hat Bungie die entsprechenden Patch Notes zu dem neuesten Update veröffentlicht.

Update 1.0.3 bringt Fraktionen und weitere Änderungen mit sich

Dieses bringt unter anderem die Fraktionen ins Spiel. Ihr habt die Wahl euch für eine der drei unterschiedlichen Fraktionen zu entscheiden, um neue Ausrüstung freizuschalten und Aufgaben für die eigene Fraktion abzuschließen. Ihr könnt entscheiden euch dem Kriegskult der Zukunft, dem Toten Orbit oder der Neuen Monarchie anzuschließen.

Alle weiteren Änderungen, die vorgenommen worden sind, lest ihr in den Patch Notes weiterhalb unterhalb dieser Zeilen.

Änderungen des Patches 1.0.3

Gruppenkämpfe

Stelle deine Dienste einer Gruppe zur Verfügung Schwört man seine Treue, erhält man einen Buff so lange das Event läuft und der Charakter der Gruppe angehört



Gewinne Gruppen-Ruf-Token Und zwar durch das Zerstören von Feindesvorräten in Verlorenen Sektoren, durch das Abschließen Öffentlicher Events, Strikes, Schmelztiegel-Matches sowie des Leviathan-Raids



Tausche Tokens gegen Belohnungspakete Verdiene Prämien im Gruppenstil von deiner Gruppe



Hilf deiner Gruppe dabei, zu gewinnen Die Gruppe mit den meisten Rangaufstiegen wird eine neue Waffe zum Vorteilspreis für Gruppenmitglieder verkaufen



UI

Ein Bug wurde behoben, durch den Jäger mit einer bestimmten Anzahl an Gesundheit ihre Gesundheitsleiste die ganze Zeit in der HUD sahen

Aktivitäten

Ein Bug im Raid wurde behoben, bei dem Spieler, die während Abschnitten beitraten, unabsichtlich Wiederbelebungstoken gegeben wurden.

Ein Bug wurde behoben, bei dem, wenn man den ersten Minotaurus im „Gut gepanzert“-Abenteuer zu schnell erledigte, der Fortschritt blockiert wurde

Clans

Ein Bug wurde behoben, durch den man keine Clan-EP durch den Abschluss von Öffentlichen Events erhielt

Ein Bug wurde behoben, durch den manche Spieler keine Wöchentlichen Clan-Engramme erhielten Spieler, die einen Clan verlassen, werden jedoch weiterhin keine Clan-Belohnungen in der Woche bekommen



Everversum

Ein Bug wurde behoben, bei dem Glanz-Engramme „Erfordert Level 20“ anzeigten, wenn ein Spieler noch nicht alle Leveling-Prämien von Tess nach Erreichen von Level 20 akzeptiert hatte

Ein Bug wurde behoben, bei dem der Action-Button bei Waffenornamente Abgeben statt Entsperren anzeigte

Der Schmelztiegel

Ruf zu den Waffen Die Anzahl, die gebraucht wird, um den Meilenstein zu beenden, wurde reduziert, um im Einklang mit anderen wöchentlichen Meilensteinen zu sein



Innenstadt Die Powermunition-Orte wurden für Konflikt & Vorherrschaft geändert Unsichtbare Barrieren wurden hinzugefügt, um Spieler davon abzuhalten, den spielbaren Bereich zu verlassen



Ewigkeit

Softkill-Volumen wurde hinzugefügt, damit Spieler sich nicht mehr am Rande der Karte verstecken

Geister toter Spieler werden nicht mehr an der „Gabel“-Stelle erscheinen

Allgemein

Ein Bug wurde behoben, durch den manchmal die Ausrüstung für Spieler im Turm nicht geladen wurde

Ein Crash wurde behoben, der auftrat, wenn man aus Destiny 2 ausloggte

Gefährte

Android Ein Bug wurde behoben für den Suchbutton für Ausrüstung, der Gegenstandsfunktionen verdeckte Ein Bug wurde behoben, durch den Geister nicht in der Charakter-Ausrüstung angezeigt wurden In der Clan-Übersicht wurden ein Filter sowie Mitgliedzähler hinzugefügt



iOS Fix für falsche Ausrüstungs-Powersortierung, wenn Gegenstände enthalten waren, die keine Power besitzen



Web Wenn man in Angesagt „Gegenstand erkunden“ schließt, wird die Seite nicht mehr aktualisiert Paginierungsupdate in Suche



