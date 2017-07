Destiny 2 - Termin für PC-Beta bekannt

Die Destiny 2 Beta auf dem PC hat einen offiziellen Start-Termin erhalten. Demnach wird die viertägige Test-Phase Ende August in der Blizzard App starten. Drei Tage lang ist sie als Open Beta offen für alle Interessierten.

Wer die Destiny 2 Beta auf seinem eigenen PC testen möchte, hat in wenigen Wochen die Gelegenheit dazu. Für Vorbesteller startet die Testphase am 28. August 2017 und somit einen Tag vor dem Start der Open Beta, die am 29. August 2017 für alle Nutzer der Blizzard App zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Wenngleich die Beta auf dem PC kurz vor dem Release-Termin von Destiny 2 für PlayStation 4 und Xbox One stattfindet, liegt der Veröffentlichungstag der PC-Fassung noch etwas weiter in der Zukunft. Erst am 24. Oktober 2017 wird der MMO-Shooter in der Blizzard App, ehemals Battle.net, erscheinen.

Inhalte der Destiny 2 Open Beta im Überblick

Ihr habt Zugriff auf die erste Story-Mission der Destiny 2-Einzelspieler-Kampagne, dem Strike "Die verdrehte Säule", dem neuen PvP-Modus "Countdown" und dem "Kontrolle"-Modus. Zur Auswahl für euch stehen die drei neuen Subklassen in Destiny 2: Dawnblade vom Warlock, Sentinel vom Titan und Arcstrider vom Jäger, außerdem der Stürmer, Revolverheld und Leere-Läufer.

Infos zu Destiny 2

