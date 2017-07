Destiny 2 - System-Anforderungen für PC-Version im Überblick

Die offiziellen System-Anforderungen für Destiny 2 sind da. Bungie und Activision veröffentlichen sie zur Ankündigung der PC-Beta. Wer Destiny 2 auf dem PC spielen will, sollte die minimalen oder die empfohlenen Spezifikationen als Hardware im Computer verbaut haben.

Reicht mein PC für Destiny 2? Das sollten sich alle Käufer fragen, die den kommenden Shooter des Entwicklers Bungie spielen möchten. Die Mindestanforderungen sollten erfüllt sein, damit die Kampagne und der Multiplayer-Modus überhaupt auf dem PC läuft.

Demnach benötigt ihr für Destiny 2 diese Hardware und Software auf eurem PC:

Die minimalen Spezifikationen sind für das einfache Spielen des Activision-Shooters mit niedrigen Grafikeinstellungen gedacht. Wer das meiste aus Destiny 2 herausholen will, sollte die empfohlenen Bestandteile besitzen, um das PC-Spiel auf den höchsten Grafik-Settings laufen lassen zu können.

