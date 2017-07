Destiny 2 - Start der Clan-Features für Gruppenführer

Nur noch wenige Monate bis zum Release von Destiny 2. Bungie gibt jetzt den Start der Clan-Features bekannt und bietet Gruppenführern aus dem ersten Teil so eine interessante Möglichkeit, ihren Clan in Destiny 2 umzusetzen.

Mit großen Schritten nähern wir uns dem Herbst und damit auch dem Release von Destiny 2 auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Im Zuge der Beta zum Game, die vor wenigen Tagen lief, zeigten die Entwickler nur einen kleinen Teil des Spiels und ließen die Interessierten erste Einblicke in den Nachfolger von Destiny erhalten.

Bungie gab jetzt den Start der Clan-Features bekannt. Damit ist es Gruppenführern aus dem ersten Teil möglich, ihre Truppen im zweiten Teil als echte Ingame Clans zu verwirklichen. Genauere Deatails dazu findet ihr auf der Webseite. Bungie führt in ihrem Statement dazu weiter aus:

"Die Clans werden ihre Grundstruktur beibehalten. Um weiterhin die familiäre Atmosphäre beizubehalten, die perfekt geeignet ist für taktische Diskussionen, wird jeder Clan weiterhin maximal 100 Mitglieder umfassen dürfen. Jedes Destiny 2-Konto kann pro Plattform einem Clan beitreten. Clans in Destiny 2 können sich auf neue Features im Spiel freuen. Clans werden die Guides einer neuen Community sein, indem sie Solo-Spieler ins Endspiel führen – eine Mission nach der anderen. Ihr könnt eure Übersicht verwalten und Einladungen an neue Mitglieder senden – all das direkt im Spiel. Jeder Hüter, der seinen Platz in einem Clan gefunden hat, erhält Belohnungen, die auf dem Erfolg der eigenen Team-Kameraden beruhen."