Destiny 2 - Song von Paul McCartney in Beta entdeckt

In der Beta von Destiny 2 wurde jetzt ein Easter Egg entdeckt, das euch den Song Hope For The Future von Paul McCartney hören lässt. Der Track gehörte zum offiziellen Soundtrack des Vorgängers und wurde eher negativ angenommen.

Die Verwunderung war äußerst groß als bestätigt wurde, dass der Ex-Beatle Paul McCartney einen Song zum Soundtrack des MMO-Shooter Destiny beisteuern werde. Auch nach der Veröffentlichung des Tracks Hope For The Future war die Laune nicht viel besser, denn der Song wirkte auf die Fans eher deplatziert und nicht der Stimmung des Shooters entsprechend.

Hope For The Future

Jetzt wurde der Song auch in der Beta zu Destiny 2 entdeckt. So fanden einige Spieler heraus, dass der Track in der Mission Homecoming zu hören ist. Ihr müsst im Turm einfach die Treppe im Hangar nach unten nehmen und entdeckt eine verschlossene Tür, die in der Vergangenheit zur Lounge führte. Wenn man genau hinhört, kann man die Stimme von Paul McCartney hören, der hinter der Tür seinen Song singt und offenbar dort eingesperrt wurde. Das Easter Egg dürfte das endgültige Zeichen von Bungie sein, dass der Titel für Destiny 2 völlig uninteressant sein wird und auch vom Entwicklerstudio eher als Running Gag angesehen wird.

Wenn ihr also Paul McCartney etwas Gesellschaft leisten wollt oder einfach nur das Easter Egg entdecken möchtet, könnt ihr dies in der aktuell laufenden Beta noch machen. Die Beta wurde bis Mittwoch verlängert und bietet euch einen Einblick in den Nachfolger des beliebten MMO-Shooters. Ansonsten könnt ihr das Easter Egg auch im untenstehenden Video sehen.

Destiny 2 erscheint am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version folgt am 24. Oktober.

Seitenauswahl

Infos zu Destiny 2

Destiny 2 - Beta-Preload bereits ab heute Abend Die Beta von Destiny 2 wird bereits in wenigen Tagen abgehalten. Bereits heute könnt ihr mit dem Preload auf der PS4 und Xbox One beginnen, damit ihr rechtzeitig loszocken könnt.