Destiny 2 - So spielt ihr die Beta früher als alle anderen!

Ab morgen startet die Open Beta zum Shooter-MMO Destiny 2. Mit einem Trick könnt ihr jedoch schon heute zocken und an der Early Access Beta teilnehmen. Benötigt wird lediglich die Vorbestellung des neuen Bungie-Titels.

Endlich dürfen auch PC-Spieler das ganze Ausmaß von Destiny 2 erleben. Am morgigen Dienstag startet die Open Beta zum Shooter-MMO von Bungie, den Machern der weltberühmten Halo-Reihe. Mit einem Trick könnt ihr allerdings schon heute Abend mit dem Zocken anfangen!

Die Open Beta von Destiny 2 startet nämlich am 29. August 2017, doch Vorbesteller des Spiels bekommen schon ab heute, dem 28. August um 19 Uhr, Zugriff auf die Early Access Beta. Wer jetzt den Shooter kauft, kann also gleich loszocken - bis zum Ende der Beta am 31. August 2017.

Wann startet die Destiny 2 Beta?

Hier die Eckdaten für die Destiny 2 Beta auf PC:

Early Access Beta: 28. August 2017, um 19 Uhr. Nur mit Vorbesteller-Key!

Open Beta: 29. August, um 19 Uhr. Offen für alle!

Ende: 31. August 2017, um 19 Uhr.

So spielt ihr die Destiny 2 Early Access Beta

Wo bekommt ihr einen Key für die Destiny 2 Early Access Beta auf PC und wie löst ihr ihn ein? Das ist ganz einfach: Ihr müsst lediglich Destiny 2 bei einem authorisierten, teilnehmenden Händler vorbestellen und kriegt einen Key zugesendet, den ihr anschließend im Blizzard Battle.net einlösen könnt.

Hier könnt ihr Destiny 2 vorbestellen, um den Early Access Beta-Key zu bekommen:

