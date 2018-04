Destiny 2 - So lautet der Name der zweiten Erweiterung, Release-Datum bekannt

Bungie veröffentlicht Roadmap, die alle kommenden Inhalte bis einschließlich Season 4 aufzeigt. Außerdem wird schon bald die nächste Erweiterung erscheinen, der Name und Release-Termin sind bereits bekannt.

Die Entwicklerschmiede Bungie hat kürzlich bestätigt, dass die nächste Erweiterung zu Destiny 2 in den Startlöchern steht. Bereits in einem Monat, am 8. Mai 2018 soll der Release erfolgen. Der Name der zweiten Expansion lautet Warmind - zu Deutsch Kriegsgeist.

Warmind wurde zusammen mit einer Roadmap von Game Director Christopher Barrett angekündigt, die nun öffentlicht einsehbar ist. Besagte Roadmap zeigt ebenfalls auf, dass in der 3. und 4. Saison einige Änderungen auf die Spieler warten. Am 24. April 2018 soll ein Livestream auf Twitch der Entwickler stattfinden, wo sie näher auf die kommenden Inhalte eingehen möchten.

Neue Features für Destiny 2

Aber so viel vorab: Die bekannten Crucible-Karten sollen bald allen Spielern zugänglich gemacht werden. Das beinhaltet sogar die Karten aus Fluch des Osiris. Allerdings müsst ihr diese vorerst in euren Besitz bringen, bevor ihr ihnen joinen oder eine Runde hosten könnt. Zudem wird es noch weitere Neuerungen geben. Dazu zählen die Emotes, von denen ihr jetzt mehrere ausrüsten könnt, neue saisonale Events, mehr Speicher für eure Items und mehr! Die 3. Saison startet gemeinsam mit Warmind am 8. Mai 2018. Weitere Details der Roadmap seht ihr auf der nachfolgenden Übersicht.

