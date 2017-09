Destiny 2 - Server werden wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren

Destiny 2-Spieler müssen sich für den heutigen Nachmittag ein anderes Spiel vornehmen, um in virtuelle Welten abzutauchen. Denn wie Entwickler Bungie nun offiziell bekannt gegeben hat, werden die Server des Online-Shooters heute aufgrund von Wartungsarbeiten einige Stunden lang nicht erreichbar sein.

Diese Arbeiten werden laut aktueller Planung ab 16 Uhr deutscher Zeit beginnen. Ab diesem Zeitpunkt können sich Spieler nicht mehr auf die Server von Destiny 2 einloggen. Gegen 17 Uhr sollen schließlich alle Spieler, die sich noch auf Serven befinden "entfernt" werden. Geplant ist, dass die Server gegen 21 Uhr wieder erreichbar sein werden. Möglich ist allerdings auch, dass die Wartungsarbeiten aufgrund von unvorhersehbaren Problemen länger dauern, als gedacht und es dadurch zu Verzögerungen kommen kann.

Destiny services will be offline tomorrow (9/12) for maintenance. Expected duration is 7 AM through 11 AM PDT. https://t.co/Ocy0lEVMfq