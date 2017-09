Destiny 2 - Reddit-User bastelt Ghost aus Amazon Echo Dot und 3D-Print

Passend zum kommenden Release von Destiny 2 schließen diverse Interessenten auf witzige Ideen. Ein Reddit-User hat sich jüngst seinen eigenen Ghost gebaut und das mit einfachen Mitteln.

Am morgigen Tage erscheint das neue Sci-Fi-Abenteuer aus dem Hause Bungie. Die Verantwortlichen haben zu verstehen gegeben, dass der Preload für die PS4 und Xbox One sogar früher angeboten wird, um die Server ein wenig zu entlasten. Alle Infos zum Release erhaltet ihr hier:

Die User auf Reddit kommen auf die kreativsten Ideen. So hat sich jüngst der User Blostafarian gedacht, dass er ganz gerne seinen eigenen Ghost im Wohnzimmer stehen hätte, der ihn fortan mit passenden Antworten zur Seite stehen sollte.

Kein Problem für einen kreativen Gamer. So nahm er sich einen Amazon Echo Dot zur Hand, den er mit einem eigens produzierten 3D-Print verarbeitete. Der 3D-Print wurde dem Ghost aus Destiny 2 nachempfunden. Das Resultat haben wir unterhalb der News eingebunden.

Wie der User redditorofdoom vorschlug, wäre es durchaus denkbar, solch ein Produkt in adäquater Form seitens Amazon und Activision anzubieten, um das neue Spiel "auf einem neuen Nerdlevel" passend zu promoten, wie ein weiterer User schreibt. Wir würden uns solch einen Ghost in die Wohnung stellen, und ihr? Euer Feedback gerne unterhalb der News in die Kommentarsektion schreiben.

