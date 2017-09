Destiny 2 - Für PS4 und Xbox One erschienen

Destiny 2 ist für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt gekommen. Ab heute sind die Server des MMO-Shooters für alle Spieler offen. Bungie und Activision feiern den Release - wir sagen euch, was am Anfang zu beachten ist und wo ihr günstig Destiny 2 kaufen könnt.

Zum Release um Mitternacht gab es in Destiny 2 bereits die ersten Server-Überlastungen. Entwickler Bungie und Publisher Activision bitten die Spieler, sich noch ein wenig mit den Einlogwarteschlangen herumzuschlagen, einen so großen Ansturm haben sie wohl nicht erwartet.

Destiny 2 Release: Vorbesteller-Bonus bekommen und Lootboxen kaufen

Wichtig zum heutigen Release-Termin von Destiny 2 für die PlayStation 4 und die Xbox One ist auch, dass es keinen Bug zum Vorbesteller-Boni gibt, wie viele Spieler vermuten. Das exotische Sturmgewehr "Kaltherz", das es als Pre-Order-Bonus für alle Vorbesteller von Destiny 2 gibt, kann erst nach dem Durchspielen der Story-Kampagne und Erreichen von Stufe 20 in eurem Inventar aktiviert werden.

Mitunter berechtigten Unmut zum Veröffentlichungstag von Destiny 2 gibt es aber bei den Lootboxen. In dem Shooter gibt es wie auch in Destiny 1 eine Premium-Währung, die nur mit Geld gekauft werden kann: die sogenannten Glanz-Engramme. Damit lassen sich Mods besorgen, die anders als Bungie angekündigt hatte, nicht nur kosmetische Skins sind, sondern die Waffen und Ausrüstung aufwerten. Sie lassen sich jedoch auch erspielen.

Destiny 2 kaufen: Bester Preis für PS4 und Xbox One

Zu Destiny 2 gibt es verschiedene Versionen und Editionen. Oben haben wir euch die Standard-Fassung in verschiedenen Shops verlinkt, den besten Preis könnt ihr also selbst wählen. Wer sich die Destiny 2 Collectors Edition kaufen möchte, kann dies auf Amazon für die PS4 und Xbox One tun.

Die PC-Version von Destiny 2 gibt es hier - der Vorbesteller-Bonus gilt natürlich noch, denn der Shooter ist noch nicht für Battle.net erschienen.

