Destiny 2 - Preload für PS4 und Xbox One ab sofort verfügbar

Damit ihr Destiny 2 direkt zum Start problemlos spielen könnt, steht ab sofort der Preload des Titels für die PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung. Dies gilt natürlich nur für Vorbesteller der digitalen Version.

Mit den ersten Teilen der Halo-Reihe machte sich das Entwicklerstudio Bungie einen Namen und veröffentlichte 2014 mit dem MMO-Shooter Destiny ein neues Konzept, das auf einige Gegenliebe stoßen konnte. Nur logisch, dass man den Erfolg mit Destiny 2 fortsetzen möchte - diesmal sogar auch auf dem PC.

Preload steht bereit

Der PC-Release ist erst für den 24. Oktober geplant, doch die Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen bereits in der kommenden Woche. Um die Serverlast etwas zu regulieren und den Spielern einen möglichst reibungsfreien Ablauf des Starts von Destiny 2 zu garantieren, stellte man bereits jetzt den Preload für die PS4 und Xbox One zur Verfügung. Ihr könnt das Spiel also schon auf eure Festplatte laden und dann zeitnah zum Release direkt loslegen. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr das Spiel im jeweiligen Store als digitalen Download vorbestellt habt.

Der Download liegt bei etwa 32 Gigabyte auf der PlayStation 4 und bei 38 Gigabyte für die Xbox One. Durch die Installation und andere mögliche Auslagerungsdateien ist die schlussendliche Auslastung der Festplatte logischerweise trotzdem größer. Mithilfe des Preloads müsst ihr zum Release nur noch den Day 1-Patch herunterladen und könnt euch dann in die neuen Welten von Destiny 2 schlagen.

Destiny 2 erscheint am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One. Eine PC-Umsetzung ist für den 24. Oktober geplant.

Seitenauswahl

Infos zu Destiny 2

Destiny 2 - Start der Clan-Features für Gruppenführer Nur noch wenige Monate bis zum Release von Destiny 2. Bungie gibt jetzt den Start der Clan-Features bekannt und bietet Gruppenführern aus dem ersten Teil so eine interessante Möglichkeit, ...