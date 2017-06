Destiny 2 - PC-Version mit Zusatz-Funktionen

Destiny 2 soll keine billige PC-Portierung von den Konsolen erhalten, sondern eine optimierte und angepasste Fassung für Gaming-Rechner. Activision und Bungie kündigten an, es werde exklusive Funktionen und „aussagekräftige“ Features in der PC-Version geben.

Wer Destiny 2 auf dem PC spielen will, soll sich keine Sorgen um die Qualität und Optimierung machen, warnen Activision und Bungie. Auf der Finanzkonferenz von Activision Blizzard erklärte CEO Eric Hirshberg, dass die Entwickler an einer optimierten PC-Fassung arbeiten würden.

Destiny 2 für den PC

Darunter sollen auch „aussagekräftige“ und exklusive Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten fallen, die es nur in der PC-Version von Destiny 2 gäbe, erklärte Hirshberg. Welche das sein werden, soll auf der Gameplay-Enthüllung in Los Angeles am 18. Mai 2017 enthüllt werden.

„Wir haben großen Respekt vor dem PC und wollen eindrucksvolle Funktionen für unsere PC-Community liefern. Ich freue mich sehr darauf und auf das, was wir noch zu zeigen haben. Die ganzen Infos und Ankündigungen überlasse ich aber der Gameplay-Enthüllung am 18. Mai, dort werden wir weitere aufregende Neuigkeiten präsentieren“, sagte der Activision-CEO über die PC-Version von Destiny 2.

Seitenauswahl

Infos zu Destiny 2

Destiny 2 - Spiel wird bereits zuhause getestet Bungie erklärte, dass Destiny 2 schon so weit entwickelt sei, dass einige Mitarbeiter das Spiel bereits zuhause durchspielen könnten. Es fehle jedoch noch an Feinschliff, Fehlerbehebungen ...