Destiny 2 - PC-Version kommt mit Disk - aus Papier

Die PC-Version von Destiny 2 ist nunmehr ebenfalls veröffentlicht worden. Der Limited Edition liegen zum Beispiel umfangreiche Extras bei. Nur eine physische Disk des Spiels hat es leider nichts ins Paket geschafft. Zumindest bekommt ihr aber eine runde Scheibe aus Papier.

Destiny 2 ist bereits offiziell für den PC erschienen. So durften sich die Spieler über ihre Retail-Bestellung freuen, in der zum Teil wie in der Limited Edition auch diverse Extras angeboten werden. Zur Verwunderung einiger Spieler gab es jedoch keine richtige Disk in der Hardcase-Version.

Die Spieler staunten zum Teil nicht schlecht, als eben jenes Paket geöffnet wurde. So dürfen wir in der eigentlichen Spielepackung keine direkte Disk vorfinden. Lediglich eine runde Papierscheibe wurde ins Hardcase gelegt. Auf das Papier wurde zumindest der Battle.net-Code gedruckt, sodass es doch einen gewissen Mehrwert hat.

Im Grunde ist das heutzutage aber bereits Gang und Gäbe. Und dennoch wirkt es etwas befremdlich, weil die Spieler jahrelang Disks in solchen Verpackungen vorfanden. Im Grunde spricht wohl auch nichts dagegen, in solch einer Verpackung den Code für die digitale Version beizulegen, aber die als Disk anmutende Papierscheibe lässt den Spieler doch recht argwöhnisch zurück. Unterhalb der News haben wir ein Video von Destruction Games eingebunden, der die "Destiny 2 PC Limited Edition" innerhalb eines Unboxings aufzeigt.

