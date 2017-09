Destiny 2 - Mehr als 1,2 Millionen Spieler gleichzeitig online

Laut Entwickler Bungie waren am gestrigen Samstag mehr als 1,2 Millionen Spieler gleichzeitig in dem Online-Shooter Destiny 2 aktiv. Dazu gehören die beide Konsolen-Versionen PlayStation 4 sowie Xbox One. Die PC-Fassung erscheint erst im kommenden Monat Oktober.

Vor wenigen Tagen ist Destiny 2 offiziell für die PlayStation 4 sowie die Xbox One veröffentlicht worden. Bereits im Laufe der Woche gab Entwickler Bungie gekannt, dass schon Millionen Spieler in dem Titel unterwegs sind.

"Mit den Köpfen voller Erinnerungen und den Herzen voller Lust auf Action haben wir Destiny 2 in die Umlaufbahn geschickt. Seitdem haben Millionen von Hüter die Stadt während des Angriffs evakuiert und sind sicher auf der Farm angekommen. Das Spiel läuft!"

1,2 Millionen gleichzeitig aktive Spieler

Nun sind die Verantwortlichen ein wenig genauer geworden und haben eine Zahl genannt, wie viele Spieler in dem Online-Shooter gleichzeitig aktiv sind. So wurde am gestrigen Samstag anscheinend ein neuer Rekord erreicht. "Guardians, wir bedanken uns bei euch so sehr für das Spielen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Destiny 2 mehr als 1,2 Millionen gleichzeitige Spieler online. Wir sehen uns in freier Wildbahn."

Angeben dazu, welche Konsole die Nase dabei vorn hatte, gibt es zwar nicht. Es liegt aber auf der Hand, aufgrund der Verbreitung der Hardware, welche das ist.

Destiny 2 ist für die PlayStation 4 sowie die Xbox One veröffentlicht worden, die PC-Version wird im Oktober folgen.

Seitenauswahl

Infos zu Destiny 2

Destiny 2 - Preload für PS4 und Xbox One ab sofort verfügbar Damit ihr Destiny 2 direkt zum Start problemlos spielen könnt, steht ab sofort der Preload des Titels für die PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung. Dies gilt natürlich nur für ...