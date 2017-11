Destiny 2 - Kostenlose Demo für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One

Ab sofort habt ihr die Möglichkeiten Bungies Online-Shooter Destiny 2 innerhalb einer kostenlosen Demoversion anzuspielen, um euch ein eigenes Bild von dem Titel zu machen. Errungene Fortschritte werden beim Kauf in die Vollversion übernommen.

Um weitere Spieler von Activisions und Bungies Online-Shooter Destiny 2 zu überzeugen, erscheint am heutigen Tag eine Demo für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Herunterladen könnt ihr die Testversion auf Battle.net (PC), im PlayStation Network und bei Xbox Live.

"In der kostenlosen Demo erleben Spieler den Beginn der filmreifen Destiny 2-Kampagne, mit Zugriff auf die ersten Missionen und Abenteuer. Egal ob allein oder mit Freunden, kann zunächst die Europäische Todeszone auf der Erde sowie im weiteren Verlauf auch der Saturn-Mond Titan ausgiebig erkundet werden. Für actiongeladene Mehrspieler-Schlachten bietet sich hingegen der Schmelztiegel an. Hier können Spieler im PvP-Modus einen eigenen Einsatztrupp mit anderen Spielern zusammenstellen, um dann gegen andere Teams anzutreten."

Alle in der Demo erspielten Fortschritte in Kampagne und Multiplayer-Modus (Charakterlevel 7), werden beim Kauf in die Vollversion übertragen.

