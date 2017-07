Destiny 2 - Höherer Schwierigkeitsgrad als im Vorgänger

Bungie hat sich in Bezug auf Destiny 2 zu Wort gemeldet. Sie haben verlauten lassen, dass das Spiel mit einem hohen Schwierigkeitsgrad ausgestattet wird. Demnach wird das Spiel um einiges schwerer als der Vorgänger ausfallen.

Der nächste großte Titel aus dem Hause Bungie wird Destiny 2. Vor einiger Zeit berichteten wir bereits von der kommenden Betaphase, die sich das Spiel unterziehen wird. Den Termin der Closed-Beta und alle relevanten Infos haben wir in der News für euch:

Nun gibt es abermals Grund zum Horchen, denn die Entwickler haben sich nun bezüglich des allgemeinen Spielerlebnisses zu Wort gemeldet. Sie haben im Detail erklärt, dass Destiny 2 im Vergleich zum Vorgänger recht schwer ausfallen wird. Eric Hirshberg, der bei Activision als Publishing-CEO fungiert, gibt zu, dass das Unternehmen unzufrieden mit dem Leerlauf zwischen den zwei größeren Erweiterungen vom ersten Teil war. Das hätte sie zu der Entscheidung geführt, in regelmäßigen Abständen neue Inhalte für den nächsten Ableger zu veröffentlichen.

Zudem hat der Game Director Luke Smith ein paar Worte zum Schwierigkeitsgrad verloren. Er gibt zu verstehen, dass Destiny 2 eindeutig schwerer würde und es für die Spieler auch eine größere Herausforderung darstelle. Außerdem wären Mechaniken verbaut worden, wordurch der Spieler und seine Taten mehr Relevanz für den Verlauf der Handlung und die Spielwelt erhielten, sodass es klar ersichtlich wird, was der Spieler geleistet habe.

Der Titel erscheint am 6. September für die Xbox One und PlayStation 4. Die PC-Version folgt am 24. Oktober 2017.

