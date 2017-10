Destiny 2 - Günstig die PC-Version kaufen, Rockstar Sale

Unser Shop-Partner Gamesplanet veranstaltet in dieser Woche einen durchaus interessanten Sale, in dessen Rahmen zahlreiche Spiele-Hits zu stark reduzierten Preisen erworben werden können. Unter anderem stehten Titel von Rockstar Games im Fokus. So ist beispielsweise der Open-World-Blockbuster GTA 5 um satte 57 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 24,99 Euro. PC-Spieler, die mit dem morgen erscheinenden Online-Shooter Destiny 2 liebäugeln, können sich den Titel dank unseres Gutscheincodes für 49,79 sichern.

Während Konsolenspieler bereits seit dem 08. September Hand an Destiny 2 legen können, dürfen ab morgen auch PC-Spieler loslegen. Passend dazu bieten wir euch gemeinsam mit unserem Show-Partner Gamesplanet einen Rabatt in Höhe von 17 Prozent beim Kauf von Destiny 2 an. Damit kostet die Standard-Edition 49,79 Euro, während die digitale Deluxe-Edition-Version mit 82,99 Euro zu Buche schlägt.

Geht dazu auf Gamesplanet.com und legt euch einen Account an bzw. loggt euch ein. Auf der Produktseite von Destiny 2 oder Destiny 2 Deluxe legt ihr den Titel in euren Warenkorb und gebt anschließend in das Feld "Gutschein einlösen" den Rabattcode "CHOOSEYOURDESTINY" ein, wodurch sich der Preis automatisch anpasst. Den entsprechenden Key findet ihr zum Preload in eurer Bibliothek auf Gamesplanet. Den Key könnt ihr über den Blizzard-Launch einlösen.

Destiny 2 wird am 24. Oktober, um 19 Uhr freigeschaltet.

Gamesplanet hat momentan außerdem verschiedene Titel von Rockstar Games im Angebot. Ihr erhaltet unter anderem GTA 5 zu einem Rabatt in Höhe von 57 Prozent. Damit kostet der Key für den Rockstar Social Club anstatt 59,99 Euro nur noch 24,99 Euro. Einen Steam-Key zu GTA 3 erhaltet ihr für 3,40 Euro, während die Grand Theft Auto 3 Trilogy um 70 Prozent reduziert für 5,99 Euro angeboten wird.

Die Bully: Scholarship Edition ist sogar um satte 66 Prozent reduziert worden, wodurch ihr den Titel bereits für 3,40 Euro erwerben könnt. L.A. Norie: The Complete Edition ist um 74 Prozent reduziert (10,49 Euro), Max Payne 3 um 66 Prozent (6,80 Euro), Max Payne 2: The Fall of Max Payne um 66 Prozent (3,40 Euro).

Bei einem Kauf erhaltet ihr einen Key, den ihr bei Valves Spieleplattform Steam (bzw. im Rockstar Social Club) einlösen könnt. Der entsprechende Titel wird anschließend eurer Bibliothek gutgeschrieben.

Die Angebote laufen noch bis zum 20. Oktober 2017.

Bei allen Links zu Gamesplanet handelt es sich um Werbung.

Seitenauswahl

Infos zu Destiny 2

Destiny 2 - Update 1.0.3 bringt Fraktionen und weitere Änderungen mit sich Nach den Wartungsarbeiten an den Servern von Destiny 2, steht nun Patch 1.0.3 bereit. Unter anderem bringt dieser die Fraktionen mit sich, denen sich Spieler anschließen können. Weitere ...