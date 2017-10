Destiny 2 - DLCs, Patches und mehr für alle Plattformen zeitgleich geplant

Nachdem Destiny 2 bereits vor einigen Wochen für die Konsolen von Sony und Microsoft erschienen ist, kommen nun PC-Spieler an die Reihe. Doch das verspätete Releasedatum für den PC soll nicht bedeuten, dass kommende Veröffentlichungen von DLCs, Updates und mehr ebenfalls später bei den Tastatur- und Mauszockern ankommen. Bungie möchte nach eigener Aussage alle Plattformen bei dem Start von Events, Patches, Updates und DLCs gleich behandeln.

David Shaw, PC-Lead von Bungie, gab bekannt, dass es keinen Sinn machen würde, wenn Konsolenspieler früheren Zugang zu Neuerungen erhalten würden. Ebenso wolle man die PC-Spieler nicht benachteiligen. Außerdem fügte er hinzu, dass es deutlich einfacher sei, alle Systeme zeitgleich zu versorgen. Man möchte sich speziell um die Probleme bei den Computerspielern kümmern, gesondert von den Konsolenversionen:

"Wir werden nicht nur auf das hören, 'was Destiny von sich gibt', sondern wir hören auch genau darauf, was die PC-Spieler sagen: Stehen sie vor verschiedenen Herausforderungen? Sobald wir Crash-Reports bekommen, werden wir sie nach den Plattformen filtern und sagen: 'Okay, was muss für den PC gemacht werden?' Wenn wir also Dinge finden, die problematisch sind, werden wir sie gezielt angehen."