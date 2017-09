Destiny 2 - An diesen Fehlern arbeitet Entwickler Bungie bereits

Seit gestern dürfen sich Spieler in den Online-Shooter Destiny 2 werfen. Dass es bei einem solch umfangreichen Projekt aber auch zu Problemen beim Launch kommen kann, dürfte wenig verwunderlich sein. Entwickler Bungie hat jedoch bereits eine Liste mit allen bekannten Fehlern veröffentlicht, an denen nun mit Hochdruck gearbeitet wird.

Der Online-Shooter Destiny 2 ist am gestrigen Mittwoch, den 06. September 2017 für die PlayStation 4 (beziehungsweise PlayStation 4 Pro) und Xbox One veröffentlicht worden. Die PC-Version wird ein wenig später am 24. Oktober folgen.

Bei Destiny 2 handelt es sich um ein sehr umfangreiches Projekt, das den Spieler über mehrere Jahre beschäftigen soll. Da ist es nicht wirklich verwunderlich, dass es zum Launch einige Probleme gab.

Auch Entwickler Bungie war am gestrigen Tag auf einen Fehler gestoßen, der auf der PlayStation 4 Pro zu einem Absturz von Destiny 2 führen kann. Nun haben die Verantwortlichen eine Liste mit bekannten Problemen veröffentlicht, derer man sich bei Bungie annehmen wird.

Bungie arbeitet an Fehlern und Problemen

Zu den Problemen gehören Fehler, die keine Seltenheit bei der Veröffentlichung eines solch umfangreichen Projektes sind. So kann es für einige PS4 Pro-Spieler zu Abstürzen kommen, Spieler werden aus der Welt geworfen, die Cinematics können nicht von allen Spielern übersprungen werden oder Armor Perks können nicht richtig benutzt werden.

Unterhalb dieser Meldung haben wir für euch eine Liste mit allen Fehlern zusammengestellt, an deren Behebung Bungie bereits arbeitet.

Alle Infos, Bilder und Videos zu Destiny 2 findet ihr auf unserer entsprechenden Themenseite.

Zuletzt aufgetauchte Fehler

BNET 503 Errors: We are investigating issues causing players to occasionally encounter 503 errors on Bungie.net

Cabbage Errors: We are investigating player reports of CABBAGE error codes. For specific updates on this issue, please stay tuned to this thread.

PS4 Pro Crashes: We are aware of reports of some PS4 Pro players encountering crashes and are working with our partners to investigate the issue.

Xbox Displayed Release Date: While the Xbox Dashboard may be displaying the wrong date, Destiny 2 will become available September 6, 2017. If you experience any issues accessing Destiny 2 licenses on September 6, you may need to contact Xbox Support for assistance.

Weitere bekannte Fehler

Destinations

Nessus: If players proceed to fall off of a cliff on Nessus in the Sunken Caverns area, their Ghost may be placed in an area that blocks progression of activities. Players may be required to return to orbit and relaunch the Destination.

Cinematics

Skipping Cinematics: Non-Fireteam Leaders cannot skip in-game cinematics. Fireteam Leads must manually skip the cinematic if the Fireteam desires to.

Armor Perks

Linear Actuators: The functionality of this perk does not always trigger upon the correct requirements.

Activities

Nightfall: Fireteam members who attempt to join a Nightfall Activity in progress will not always qualify for Activity completion. We recommend that all members be within the Fireteam when initially launching the activity.

Memorialization

Emblems: The Lore Scholar emblem will only be awarded to players who have opened the Age of Triumph Record Book within Destiny 1 prior to August 1, 2017.

Inventory

Storage: The first item of Inventory categories cannot be played within the Vault. For example, if a player wishes to place the first Shader present within their inventory into the Vault, they will need to select an alternate sorting for the Shader to be moved from the first slot, then they may proceed to store the item within the Vault.

Subclasses

Sentinel: If a player has swapped their Shoulder Buttons and is guarding when the Titan Sentinel Super ends, they will be temporarily suspended aiming down sights. To resolve the issue, players will need to tap their left bumper.

User Interface

Waypoints: Tracking a Vendor during an activity will not present a waypoint to players.

Infusion: When an Exotic Weapon or Armor piece is equipped, eligible exotic items under the Infusion tab will be grayed out due to Exotic equipment limits. The item may still be infused as desired.

Player Inspection: Destiny 2 Currencies, such as Glimmer or Bright Dust, will display as “0” when inspecting an alternate player.

Roster: Adding or removing a friend on Xbox Live will temporarily remove all friends from the Director Roster on Xbox One

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon.de handelt es sich um Afiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlen müsst.

Seitenauswahl

Infos zu Destiny 2

Destiny 2 - So spielt ihr die Beta früher als alle anderen! Ab morgen startet die Open Beta zum Shooter-MMO Destiny 2. Mit einem Trick könnt ihr jedoch schon heute zocken und an der Early Access Beta teilnehmen. Benötigt wird lediglich die ...