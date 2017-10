Destiny 2 - Bungie fragt nach Wünschen für den ersten DLC

Mit der Veröffentlichung von Destiny 2 möchten Bungie und Activision an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen und gleichzeitig einige Fehler beheben. Bisher scheint der Plan aufzugehen und Destiny 2 ist durchaus als erfolgreich zu bezeichnen. So treiben sich tausende Leute in den Raids herum und sammeln immer besseren Loot, um den eigenen Charakter zu verbessern und die Geschichte des Universums zu erleben.

Doch wie geht es eigentlich zukünftig weiter mit Destiny 2? Solche Gedanken machte sich offenbar auch das Team von Bungie, mitsamt dem Game Director Christopher Barrett. Dieser stellte der Community bei Twitter nämlich jetzt die Frage, was sich die Fans für eine erste Erweiterung des MMO-Shooters Destiny 2 wünschen. Die Reaktionen waren vielfältig und zum Zeitpunkt des Artikels gab es bereits etwa 3600 Antworten - die Zahl steigt stetig.

Dabei fallen die Wünsche sehr unterschiedlich aus: Zum einen interessieren sich die PvP-Spieler offenbar stark für benutzerdefinierte Spiele, einen Zuschauermodus und sogar gewertete Matches, die den Spielern einen Rang verleihen. Aber auch die PvE-Spieler haben ihre eigenen Wünsche und hoffen, dass der Endgame-Content zukünftig weiter in den Fokus rückt und nicht abhängig von der jeweiligen Story ist. Auch Verbesserungen der exotischen Waffen und mehr Loot im Allgemeinen werden sich gewünscht.

Auch ihr könnt eure Chance nutzen und Christopher Barrett auf Twitter antworten, was ihr gerne zukünftig im Spiel enthalten hättet und wer weiß - vielleicht wird eure Idee schon mit der ersten Erweiterung ein Teil des Spiels werden.

What would you most like to see in the first expansion? #Destiny2