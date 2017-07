Destiny 2 - Beta-Preload bereits ab heute Abend

Die Beta von Destiny 2 wird bereits in wenigen Tagen abgehalten. Bereits heute könnt ihr mit dem Preload auf der PS4 und Xbox One beginnen, damit ihr rechtzeitig loszocken könnt.

Es sind nur noch wenige Tage bis zur offiziellen Beta von Destiny 2. Fans des Sci-Fi-Epos erhalten vorweg die Möglichkeit in den Titel reinzuspielen und sich einen adäquaten Ersteindruck zu verschaffen. Die Entwickler stellen die entsprechenden Daten sogar schon ab heute zur Verfügung, die euch zum sofortigen Spielen bemächtigt, wenn die Beta in wenigen Tagen ihren Startschuss feiert. Tatsächlich können die Daten bereits ab heute Abend geladen werden.

Wie die Kollegen von Polygon nun in Erfahrung bringen konnten, gibt es bereits ab dem 13. Juli 2017 alle entsprechenden Daten. Natürlich handelt es sich hierbei nur um einen vorzeitigen Download der Daten. Auch wenn noch keine genauen Daten zu der Größe der Dateien vorliegen, werden sie hierzulande ab 19 Uhr für die Xbox One und PlayStation 4 zur Verfügung gestellt.

Teinahmen an der Beta

Falls ihr auch einen Blick in das Weltraum-Sequel werfen möchtet, müsst ihr einen entsprechenden Code einlösen, den ihr beispielsweise mit dem Kauf des Spiels erhalten habt. Die Closed-Beta wird ab dem 18. Juli um 19 Uhr für die PS4 abgehalten. Die Xbox One zieht 24 Stunden später nach. Falls ihr keinen Code erhalten habt, könnt ihr an der Open-Beta teilnehmen, die ab dem 21. Juli 2017 erfolgt. Das Ende der gesamten Betaphase bezieht sich auf den 23. Juli 2017.

