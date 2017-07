Destiny 2 - Beta ohne Key spielen - So geht's

Die Destiny 2 Beta kann ab Freitag auch ohne Preload-Key gespielt werden. Dazu müsst ihr nur eure PlayStation 4 oder Xbox One anwerfen und den Download der Open Beta und Bungies neuestem MMO-Shooter starten. Die kostenlose Testversion endet am Montag.

Wer den MMO-Shooter von Bungie nicht vorbestellen wollte, kann die Destiny 2 Beta ab dem morgigen Freitag um 19 Uhr auch ganz einfach ohne Beta-Key spielen. Dazu ist noch nicht einmal eine Anmeldung auf der offiziellen Seite nötig. Alles, was ihr tun braucht, ist die Open Beta für die PlayStation 4 und Xbox One herunterzuladen.

Destiny 2 Beta jetzt ohne Key verfügbar

Dazu startet ihr eure Konsole und öffnet den jeweiligen Marktplatz: Entweder im PlayStation Store oder den Xbox Games Store nach "Destiny 2" suchen und ihr solltet ab 19 Uhr deutscher Zeit fündig werden. Die Beta ist explizit mit "Destiny 2 Beta" gekennzeichnet und kann kostenlos heruntergeladen werden.

Wichtig ist aber, dass ihr PlayStation Plus oder Xbox Live Gold benötigt, um die Destiny 2 Beta zu spielen. Das hat den einfachen Grund, dass es sich beim Shooter um ein MMO handelt, also ständig online gespielt wird. Einen Offline-Modus gibt es zwar nicht, die Singleplayer-Kampagne kann aber auch in der Beta bereits angespielt wird.

Inhalte der Destiny 2 Open Beta im Überblick

Ihr habt Zugriff auf die erste Story-Mission der Destiny 2-Einzelspieler-Kampagne, dem Strike "Die verdrehte Säule", dem neuen PvP-Modus "Countdown" und dem "Kontrolle"-Modus. Zur Auswahl für euch stehen die drei neuen Subklassen in Destiny 2: Dawnblade vom Warlock, Sentinel vom Titan und Arcstrider vom Jäger, außerdem der Stürmer, Revolverheld und Leere-Läufer.

Des Weiteren öffnet am 23. Juli 2017 ab 19 Uhr für der soziale Platz "Die Farm". Sie ist jedoch nur für eine Stunde verfügbar.

Infos zu Destiny 2

