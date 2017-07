Destiny 2 - Beta-Key, Download und Inhalte auf PS4 und Xbox One

Die Destiny 2 Beta ist auf der PlayStation 4 und Xbox One gestartet. Wie ihr mitspielen könnt und was ihr beim Download beachten müsst, haben wir in dieser Beta-Anleitung für euch zusammengefasst. Auf in ein neues Destiny-Abenteuer, liebe Hüter!

Wie bekommt man ein Destiny 2 Beta-Key? Diese Frage haben wir in den letzten Tagen oft gehört - und die Antwort ist ganz einfach: Entweder, ihr bestellt Destiny 2 für die PS4, Xbox One oder den PC vor und erhaltet den frühen Zugang. Oder ihr wartet bis zum Freitag und könnt die offene Beta herunterladen.

Obgleich ihr den frühen oder späten Beta-Zugang findet, am 24. Juli 2017 ist alles wieder vorbei. Dann werden auch eure gesammelten Waffen, die Ausrüstung und der Highscore zurückgesetzt. Die geschlossene Testphase startet übrigens am 18. Juli (PS4) oder 19. Juli (Xbox One).

Destiny 2 Beta für die PS4 und Xbox One herunterladen

Wenn ihr auf der PlayStation 4 oder der Xbox One spielen wollt, müsst ihr den Beta-Key aus der E-Mail öffnen. Schritt für Schritt geht es so weiter:

Den Key der Destiny 2 Beta kopieren. Das PlayStation Network oder der Xbox Games Store öffnen. Logge dich mit deinen Account-Daten ein. Löse den Produktschlüssel auf der Plattform ein. Starte deine Konsole. In der Spiele-Bibliothek sollte die Destiny 2 Beta erscheinen. Der Download ist bereit.

Destiny 2 Beta ohne Key spielen

Wie bereits beschrieben, gibt es die Destiny 2 Beta auch als offenen und kostenlosen Download ab Freitag, dem 21. Juli 2017 für die Konsolen-Versionen, also der PlayStation 4 und Xbox One. Bungie will mit dem fließendem Wechsel die Balance der Waffen und Ausrüstungen testen und gleichzeitig die Server prüfen.

PC-Version der Destiny 2 Beta

Ja, auch auf dem PC startet eine Beta-Testphase. Diese beginnt jedoch erst kurz vor dem offiziellen Release der Konsolen-Fassungen. Als Zeitpunkt nannte Bungie bislang nur "Ende August". Die Destiny 2 PC-Beta wird also wenige Tage vor dem Veröffentlichungstermin am 6. September stattfinden. Der Release-Tag der PC-Version ist erst Wochen danach.

Diese Inhalte gibt es in der Destiny 2 Beta zu entdecken

Ihr habt Zugriff auf die erste Story-Mission der Destiny 2-Einzelspieler-Kampagne, dem Strike "Die verdrehte Säule", dem neuen PvP-Modus "Countdown" und dem "Kontrolle"-Modus. Zur Auswahl für euch stehen die drei neuen Subklassen in Destiny 2: Dawnblade vom Warlock, Sentinel vom Titan und Arcstrider vom Jäger, außerdem der Stürmer, Revolverheld und Leere-Läufer.

Des Weiteren öffnet am 23. Juli 2017 ab 19 Uhr für der soziale Platz "Die Farm". Sie ist jedoch nur für eine Stunde verfügbar.

Infos zu Destiny 2

