Deponia - Noch kurze Zeit kostenlos via Twitch Prime erhältlich

Via Twitch Prime kann Deponia noch wenige Tage kostenlos heruntergeladen werden. Das beliebte Adventure von Daedalic Entertainment entführt euch auf den Müllplaneten Deponia und weiß mit einem originellen Antihelden zu überzeugen.

Es ist bereits einige Jahre her, dass Deponia erstmals über die heimischen Bildschirme flimmerte und wir uns mit dem egozentrischen, selbstverliebten und doch irgendwie liebenswerten Protagonisten Rufus konfrontierte. Entschlossen, komme was wolle den Müllplaneten Deponia zu verlassen und dabei noch das Herz einer (nicht ganz so) zarten Maid zu erobern, lösten wir allerlei Rätsel und hatten dabei immer einen dummen Spruch parat. Oder wie Rufus sagen würde: Wir waren total lässig.

Im März 2016 fand das Abenteuer mit dem vierten Teil der Reihe nun seinen endgültigen Abschluss, was den Titel allerdings nicht weniger beliebt machte.Das Spiel kann bis heute eine riesige Fangemeinde verzeichnen und hat maßgeblich zu dem großen Erfolg von Entwickler Daedalic Entertainment beigetragen.

Jetzt kostenlos via Twitch Prime

Wer Zugriff auf Twitch Prime hat, kann sich Deponia noch bis zum 31. Mai 2017 kostenlos herunterladen und ein paar unterhaltsame Stunden mit dem charmanten Antihelden verbringen. Zum Spielen braucht ihr die Twitch Desktop App und den Game Client.

Twitch Prime entstand im letzten Jahr in Kooperation mit Amazon, dementsprechend bringt der Erwerb der einen Prime-Mitgliedschaft die andere Prime-Mitgliedschaft ohne Aufpreis mit sich. Heißt: Wer bereits Amazon Prime nutzt, genießt auch alle Twitch-Vorteile (und umgekehrt). Neben werbefreien Streams betrifft dies beispielsweise auch vergünstigte oder gar kostenlose Spiele.

Seitenauswahl

Infos zu Deponia

Deponia - Daedalic Entertainment eröffnet neues Studio in Düsseldorf Der Deponia-Entwickler Daedalic Entertainment hat in Düsseldorf ein zweites Studio eröffnet. Im Gegensatz zu dem Hauptsitz in Hamburg plant man in der Rheinstadt allerdings nicht die ...