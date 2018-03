Deathgarden - Dead by Daylight-Entwickler kündigt neuen Multiplayer-Titel an

Dead by Daylight-Entwickler Behaviour Digital hat überraschend einen neuen asymmetrischen Shooter angekündigt. Alle bisher bekannten Infos zu dem Titel haben wir für euch in unserer News zusammengetragen.

Behaviour Digital, der Entwickler hinter dem asynchronen Multiplayer-Titel Dead by Daylight, hat mithilfe eines Teaser Trailers ein neues Spiel namens Deathgarden angekündigt. Weitere Informationen sollen in der kommenden Woche im Rahmen der PAX East in Boston folgen. Auf der Messe wird das Spiel laut des Trailers auch anspielbar sein.

Dead by Daylight Jahr 3 bringt vier neue Killer, Survivor, Maps und mehr!

Meldet euch hier für die geschlossene Alpha an!

Brutaler asymmetrischer Shooter

Laut Behaviour Digital ist Deathgarden "ein brutaler asymmetrischer Shooter, bei dem mächtige Jäger auf agile Läufer in einem spektakulären dystopischen Bloodsport treffen. Ähnlich wie Dead by Daylight oder Evolve handelt es sich dabei um einen 5v1-Shooter.

Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch für die geschlossene Alpha anmelden. Wir halten euch hier auf PlayNation.de selbstverständlich weiterhin über Deathgarden auf dem Laufenden.