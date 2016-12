Wenn man beide bisher erschienenen Trailer von Death Stranding nebeneinander laufen lässt, entdeckt man ein wirklich kurioses Detail, welches unzählige Theorien hervorbringt.

Absolut krank, verrückt und nicht von dieser Welt. Nein, wir reden nicht vom Wahlprogramm der AFD sondern von Hideo Kojima's neustem Geniestreich: Death Stranding. Bereits der erste Trailer ist sehr verwirrend und krank, da ein Protagonist, gespielt von Norman Reedus, ein Baby am Strand findet und dieses plötzlich verschwindet.

Der zweite Trailer, welcher im Rahmen der Gaming Awards zum ersten Mal gezeigt wurde, hat mit einem Panzer voller Gedärme und Skelett-Soldaten noch einen draufgelegt und hinterlässt verstörte User, die den Sinn von allem verstehen wollen. Doch wenn man beide Trailer zeitgleich nebeneinander laufen lässt (Delay von 30 Sekunden wegen Schwarzbild), entdeckt man zwei Details, die viele Fragen beantworten können.

Als im ersten Trailer nämlich das Baby verschwindet, taucht es im zweiten Trailer in der Kapsel von Del Toro wieder auf. Exisitiert also eine Parallelwelt oder eine Technik um Personen zu teleportieren? Ebenfalls merkwürdig ist die Tatsache, dass am Ende vom ersten Trailer 5 "Objekte" zu sehen sind. In genau dieser Zeit sieht man im zweiten Trailer die 5 Soldaten am Ende des Tunnels.

Macht euch am besten selbst ein Bild von der kuriosen Konstellation.

Seitenauswahl

Infos zu Death Stranding

Death Stranding - Musik aus dem Trailer auf Vinyl gepresst Falls euch der Soundtrack von Death Stranding zusagt, dann gibt es jetzt die Möglichkeit eine besondere Vinylplatte vorzubestellen, die Kojima Productions in Zusammenarbeit mti Mondo ...