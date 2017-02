Death Stranding wird auf jeden Fall für die PlayStation 4 erscheinen. Zuvor war ein Release für die Konsole unsicher, da es keinen genauen Zeitraum für die Veröffentlichung gab. Intern stehe der Termin aber schon fest, so Kojima Productions.

Seitdem Silent Hills eingestellt wurde und Hideo Kojima sich mit Kojima Productions von Konami unabhängig machte, arbeitet der Star-Entwickler an Death Stranding. Zusammen mit Sony Interactive Entertainment soll das Spiel für die PlayStation auf den Markt kommen.

Da der Veröffentlichungszeitraum von Death Stranding jedoch immer unsicherer war, fragten sich die Fans und Experten, ob der Titel noch für die PlayStation 4 erscheinen wird oder erst für die neue PlayStation 5. Kojima Productions reagierte darauf nun und stellte klar, dass es zweifelsfrei eine PS4-Version geben wird.

Das Entwickler-Studio sei sich dabei so sicher, da es intern einen klaren Zeitplan gebe und der Release-Termin von Death Stranding eigentlich schon feststehe. Genannt wird er jedoch nicht – sogar das Jahr bleibt mit 2018 immer noch ein Gerücht. Grund dafür seien mögliche Verschiebungen und mehr Zeit für den nötigen Feinschliff.

Der neue Charakter in Death Stranding wird von keinem geringerem als Mads Mikkelsen gespielt. Doch versteht er, was Hideo Kojima in seinem Spiel alles vorhat? Eher nicht.