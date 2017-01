Hideo Kojima, Gründer der Spieleschmiede Kojima Productions, hat jüngst ein paar Worte zu der Arbeit von Norman Reedus verloren. Er soll sich in Death Stranding von einer ganz anderen Seite präsentieren und kein zweiter Daryl werden.

Auch wenn der Schauspieler Norman Reedus bereits in vielen Filmen mitgewirkt hat, kennen ihn die meisten jüngeren Menschen sicherlich aus der Fernsehserie The Walking Dead, wo er bereits seit vielen Jahren seiner Paraderolle als Daryl Dixon nachgeht. Der draufgängerische Vorstädtler mit dem Motorrad und seiner modifizierten Armbrust fand großen Anklang bei den Zuschauern. So wird er doch in den meisten Fällen mit diesem Charakter assoziiert. Ein ähnliches Beispiel finden wir bei Mark Hamill, der zu seinen Lebzeiten wohl immer mit Luke Skywalker aus der Star Wars-Saga identifiziert wird. Dabei spielte er selbstredend auch in anderen Filmen und Serien eine wichtige Schauspielrolle.

Nun stellt sich zurecht die Frage, was für einen Norman Reedus die Spieler in Death Stranding erwarten dürfen. Hideo Kojima, der Verantwortliche hinter dem Projekt, hat in einem Interview gegenüber Sugoi-Japan betont, dass Norman Reedus keinen Daryl spielen wird. Er unterstreicht, dass Reedus eine völlig neue Seite von sich preisgeben wird.

"Mit dem allerersten Trailer wollte ich eine andere Seite an Norman aufzeigen, die ihn weinend ein Baby umarmen lässt. Die meisten Leute kennen ihn nur als Daryl von The Walking Dead. Wie dem auch sei, dieses Mal ist Norman nackt bis auf den Hintern!"

Des Weiteren spricht er über Mads Mikkelsen, in den er sich laut Aussagen seit dem ersten Film an verliebt hätte, den er von dem talentierten Schauspieler sehen durfte. Nun kann die wartende Spielerschaft auf die schauspielerischen Künste der beiden Hollywood-Talente gespannt sein. Ein Release-Zeitraum für den Titel steht laut Kojima bereits fest, jedoch wurde das Datum noch nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Infos zu Death Stranding

