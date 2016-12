Hideo Kojima hat bei den Game Awards 2016 nicht nur den Preis als Industrieikone erhalten, sondern auch einen neuen Trailer zu Death Stranding veröffentlicht. Darin wird Hannibal-Schauspieler Mads Mikkelsen als Teil des Casts enthüllt.

Der Preis an die Industrie-Ikone ging in diesem Jahr an Hideo Kojima, Erfinder der Metal-Gear-Serie. Bei den Game Awards enthüllte Kojima nun vor der PlayStation Experience einen neuen Trailer zu Death Stranding, dem neuen Spiel der japanischen Legende.

Ganze vier Minuten lang bekommen wir eine Mischung aus allerlei Kuriositäten zu sehen. Bereits seit längerem bekannt ist, dass Norman Reedus eine Rolle einnehmen wird - jetzt ist bekannt, dass auch der berühmte Regisseur Guillermo del Toro und Hannibal-Schauspieler Mads Mikkelsen mitspielen werden.

Den ganzen Trailer könnt ihr euch unten ansehen:

