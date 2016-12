Falls euch der Soundtrack von Death Stranding zusagt, dann gibt es jetzt die Möglichkeit eine besondere Vinylplatte vorzubestellen, die Kojima Productions in Zusammenarbeit mti Mondo produziert.

Vor wenigen Tagen im Rahmen der PlayStation Experience wurde ein neuer Trailer zu Death Stranding angekündigt. Damit ist nun auch offiziell, dass Mad Mikkelsen neben Norman Reedus einen Paradeauftritt haben wird. Der Trailer wirft viele Fragen auf und bietet eine Vielzahl an mysteriösen Bildern.

Parallel dazu haben die Mannen von Kojima Productions bereits vor einiger Zeit angefangen, das eigene Merchandise unters Volk zu bringen. So gibt es beispielsweise eine Actionfigur aus dem Hause Good Smile Company, die dem Firmenlogo und dem Symbol des Unternehmens Ludens entspringt. Neben anderen Goodies wird es jetzt die Musik aus dem Trailer zu kaufen geben.

Soundtrack auf Vinyl

Verantwortlich für die Musik zeigt sich die isländische Band Low Roar, die mit I'll Keep Coming und Easy Way Out zu überzeugen weiß. Die Zusammenarbeit bringt jetzt sogar eine ca. 30 cm große und 180 Gramm schwere Vinylplatte auf den Markt. Realisiert wird das Ganze mit dem Partner Mondo. Die Scheibe wird ab Februar zu haben sein. Vorbestellt kann sie bereits jetzt auf der entsprechenden Website von Mondo.

Infos zu Death Stranding

