Der neue Charakter in Death Stranding wird von keinem geringerem als Mads Mikkelsen gespielt. Doch versteht er, was Hideo Kojima in seinem Spiel alles vorhat? Eher nicht.

Ihr habt keinen Plan, was Hideo Kojima uns mit den bisherigen Trailern von Death Stranding sagen will? Keine Sorge: Nicht einmal Mads Mikkelsen weiß es und der spielt eine große Rolle im kommenden Titel. In einem Interview gab der Schauspieler Einblicke, wie er überhaupt zur Rolle gekommen ist und was wohl im Kopf von Entwickler Hideo Kojima so abgeht.

Laut seiner Aussage hat er sich nur den ersten Trailer mit Norman Reedus angesehen und sofort zugesagt. Die Emotionen, das Feeling und der Standpunkt von einem Schauspieler haben ihn sofort gepackt - auch wenn er gar kein Gamer ist. Als er auf die verwirrende Story angesprochen wird, lässt er blicken, dass er selber nicht so genau weiß, was Kojima vorhat:

"Ich meine, du kennst Kojima. Er ist ein sehr begabter Mann. Ich meine...was er mir erzählt hat? Ich verstehe nur manches davon...ich muss es sehen, bevor ich es verstehe."

Klingt nicht wirklich nach dem totalen Durchblick. Wer kann es ihm verübeln?

